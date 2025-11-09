  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo

Чем тулякам запомнилась прошедшая неделя?

Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo

В топе самых читаемых новостей за неделю на Myslo — статья о двух новых общественных пространствах в Тульской области. Так, в Болохово торжественно открыли обновленный «ЦЕНТРпарк», а в Новомосковске — сквер им. 30-летия ВЛКСМ. Репортаж читайте по ссылке.

cadcf41b-b947-4b6e-955f-1b3e4a136cd7.jpg

Также одна из самых просматриваемых новостей — свадьба певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Они поженились в Донецке

Шокировало жителей Тульской области нападение на семью в Михалково. Вооружившись ножом, 26-летний Артем А. пришел в дом своей бывшей девушки — Елизаветы Ш. Он убил 52-летнего отца экс-возлюбленной и нанес множество ранений её 44-летней матери. После этого он попытался найти девушку, но не смог. Поджег дом и сбежал. Его удалось задержать благодаря тому, что спрятавшаяся Лиза стала писать соседям СМС с просьбами о помощи.

Подробности этой жуткой истории в нашей статье по ссылке.

photo_2025-11-09_10-56-35.jpg

Еще одно ЧП в Тульской области случилось в субботу. 8 ноября в доме № 10 по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв. Мужчина, проживающий в квартире на первом этаже, самостоятельно демонтировал заглушку внутридомового газового оборудования. В помещении скопился природный газ, который жилец поджег с помощью зажигалки. Произошел взрыв, в результате которого частично обрушился подъезд. Подробности — по ссылке.

photo_2025-11-08_14-37-11.jpg

Среди просматриваемых новостей — фоторепортажи с первенства ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, а также с новой выставки графики Артёма Лоскота.

А чем вам запомнилась неделя? Пишите в комментариях!

 

Новости быстрее, чем на сайте, — в нашем телеграм-канале

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 19:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
свадьба Шамана взрыв газа убийство
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
Жизнь Тулы и области
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
вчера, в 19:10, 66 947 1
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
вчера, в 21:45, 43 874 1
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Дежурная часть
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
вчера, в 16:38, 35 2137 1
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6014 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На пр. Ленина водитель лихо пролетел на красный
На пр. Ленина водитель лихо пролетел на красный
С 10 ноября на площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта
С 10 ноября на площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.