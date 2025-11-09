Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo

В топе самых читаемых новостей за неделю на Myslo — статья о двух новых общественных пространствах в Тульской области. Так, в Болохово торжественно открыли обновленный «ЦЕНТРпарк», а в Новомосковске — сквер им. 30-летия ВЛКСМ. Репортаж читайте по ссылке.

Также одна из самых просматриваемых новостей — свадьба певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Они поженились в Донецке.

Шокировало жителей Тульской области нападение на семью в Михалково. Вооружившись ножом, 26-летний Артем А. пришел в дом своей бывшей девушки — Елизаветы Ш. Он убил 52-летнего отца экс-возлюбленной и нанес множество ранений её 44-летней матери. После этого он попытался найти девушку, но не смог. Поджег дом и сбежал. Его удалось задержать благодаря тому, что спрятавшаяся Лиза стала писать соседям СМС с просьбами о помощи.

Еще одно ЧП в Тульской области случилось в субботу. 8 ноября в доме № 10 по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв. Мужчина, проживающий в квартире на первом этаже, самостоятельно демонтировал заглушку внутридомового газового оборудования. В помещении скопился природный газ, который жилец поджег с помощью зажигалки. Произошел взрыв, в результате которого частично обрушился подъезд. Подробности — по ссылке.

Среди просматриваемых новостей — фоторепортажи с первенства ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, а также с новой выставки графики Артёма Лоскота.

