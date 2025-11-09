  1. Моя Слобода
Продолжается голосование за звание «Народный участковый»: поддержим тульского полицейского!

Наш регион представляет Валерий Семенов.

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Стартовало голосование в рамках финального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025». До 10 ноября любой желающий с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны.

Тульскую область представляет старший лейтенант полиции Валерий Семенов. Ему 27 лет, в органах внутренних дел служит третий год, а на должность старшего участкового уполномоченного был назначен в июле текущего года.

Своим главным профессиональным достижением Валерий Семенов считает доверительный диалог с гражданами и бесценный опыт в разрешении сложных конфликтных ситуаций. 

17 ноября состоится торжественная церемония награждения. Победитель получит переходящую бронзовую статуэтку и главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода.

Проголосовать можно по ссылке

9 ноября, в 17:23 0
Финалы турнира по MMA памяти Алексея Калинина проходят в Новомосковске
Финалы турнира по MMA памяти Алексея Калинина проходят в Новомосковске
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
