Гуманитарный конвой из Тульской области: жители Алексина объединились для помощи солдатам

При поддержке партии «Единая Россия» из города Алексин Тульской области в зону специальной военной операции была отправлена новая партия гуманитарной помощи. В составе посылки — оборудование, инструменты, стройматериалы и продукты питания, собранные алексинцами по заявкам наших бойцов. В отправке приняли участие представители органов местного самоуправления, предприятий, бизнеса, общественных объединений, жители города.

Отправить груз и лично поблагодарить тех, кто принял участие в подготовке гуманитарного конвоя, приехал сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, руководитель тульского исполкома партии, заместитель председателя Тульской областной Думы Олег Иванов и депутат Тульской областной Думы Анатолий Симонов.

Николай Юрьевич отметил, что по поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева каждое местное отделение партии «Единая Россия» участвует в этой работе.

«Уже более 3х лет этот поток народной помощи не иссякает, наш регион старается делать все, чтобы нашим ребятам на фронте было легче, чтобы они чувствовали заботу своих земляков. Ведь каждый день наши солдаты рискуют жизнью, они воюют за правое дело, за будущее нашей страны, наших детей и внуков», — отметил Николай Воробьев.

Особые слова благодарности сенатор выразил волонтерским движениям, центрам гуманитарной помощи и предприятиям, которые постоянно активно участвуют в формировании таких гуманитарных конвоев.

«Отдельное спасибо местным депутатам, которые не взирая на трудности делают эту работу. Я горжусь своими однопартийцами, а также тем, что живу и работаю в Тульской области», — подчеркнул Николай Юрьевич.

Анатолий Симонов рассказал:

«Груз был собран по инициативе депутатов-единороссов собрания депутатов муниципального образования город Алексин, с участием представителей бизнеса и неравнодушных жителей. Настоятель Царевиче-Алексиевского храма отец Виталий освятил его перед отправкой и пожелал участникам акции ангела-хранителя в дорогу. Спасибо всем, кто принял участие в сборе. Победа будет за нами!»