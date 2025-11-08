  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Скончался бывший ректор тульского педуниверситета Владимир Панин - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Скончался бывший ректор тульского педуниверситета Владимир Панин

Ему было 68 лет.

Скончался бывший ректор тульского педуниверситета Владимир Панин

7 ноября скончался бывший ректор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Владимир Панин. По некоторым данным, причиной смерти стала почечная недостаточность.

Владимир Панин долгое время стоял во главе вуза и покинул руководящую должность только в декабре 2024 года.

справка myslo

Владимир Панин — доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), автор более 90 научных работ.

В 1978 году окончил физтех ТГПУ им. Л. Н. Толстого и начал работу в должности лаборанта. Заведовал кафедрой теоретической физики, с 1996 года стал проректором по финансово-экономической деятельности.

В июне 2012 года занял должность ректора. В январе 2022 года уступил должность Константину Подрезову. Сам же стал президентом университета. 

В декабре 2024 года покинул руководящий пост.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
8 ноября, в 11:06 0
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Панин
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
Жизнь Тулы и области
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
вчера, в 19:10, 66 945 1
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
вчера, в 21:45, 43 870 1
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Дежурная часть
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
вчера, в 16:38, 35 2136 1
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6011 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Число пострадавших при взрыве газа в Куркино увеличилось до четырех
Число пострадавших при взрыве газа в Куркино увеличилось до четырех
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.