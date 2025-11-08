Скончался бывший ректор тульского педуниверситета Владимир Панин

Ему было 68 лет.

7 ноября скончался бывший ректор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Владимир Панин. По некоторым данным, причиной смерти стала почечная недостаточность.

Владимир Панин долгое время стоял во главе вуза и покинул руководящую должность только в декабре 2024 года.

Владимир Панин — доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), автор более 90 научных работ.

В 1978 году окончил физтех ТГПУ им. Л. Н. Толстого и начал работу в должности лаборанта. Заведовал кафедрой теоретической физики, с 1996 года стал проректором по финансово-экономической деятельности.

В июне 2012 года занял должность ректора. В январе 2022 года уступил должность Константину Подрезову. Сам же стал президентом университета.

В декабре 2024 года покинул руководящий пост.