Дмитрий Миляев:  «Пострадавший от взрыва газа дом в Куркино будут восстанавливать»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев приехал на место взрыва дома в Куркино. Он оценил ход спасательных работ и рассказал о том, что будет дальше с многоквартирным домом:

— Конечно, нужно ждать заключения экспертов, но предварительно, два непострадавших подъезда пригодны для проживания. В ближайшее время мы займемся восстановлением подачи ресурсов — света, воды, тепла и газа.

Пострадавший подъезд, скорее всего, удастся восстановить. Секцию разберут и возведут заново. Решающим в этом вопросе будет тоже мнение экспертов.

Напомним, ЧП произошло утром 8 ноября на ул. Ленина, 10 в Куркино. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.

Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.