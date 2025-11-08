  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев:  «Пострадавший от взрыва газа дом в Куркино будут восстанавливать»

Глава региона прибыл на место ЧП.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев приехал на место взрыва дома в Куркино. Он оценил ход спасательных работ и рассказал о том, что будет дальше с многоквартирным домом:

— Конечно, нужно ждать заключения экспертов, но предварительно, два непострадавших подъезда пригодны для проживания. В ближайшее время мы займемся восстановлением подачи ресурсов — света, воды, тепла и газа. 

Пострадавший подъезд, скорее всего, удастся восстановить. Секцию разберут и возведут заново. Решающим в этом вопросе будет тоже мнение экспертов.

Напомним, ЧП произошло утром 8 ноября на ул. Ленина, 10 в Куркино. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. 

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.

Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.

Сюжет: Взрыв газа в Куркино
«Открыл газ и лег спать. А утром машинально закурил»: стали известны показания обвиняемого во взрыве дома в Куркино
Дежурная часть
«Открыл газ и лег спать. А утром машинально закурил»: стали известны показания обвиняемого во взрыве дома в Куркино
10 ноября, в 20:55, 42 4680 1
Виновника взрыва газа в Куркино заключили под стражу на два месяца
Жизнь Тулы и области
Виновника взрыва газа в Куркино заключили под стражу на два месяца
10 ноября, в 17:18, 18 1745 0
Пострадавшим при взрыве газа в Куркино выплатят компенсации 
Жизнь Тулы и области
Пострадавшим при взрыве газа в Куркино выплатят компенсации 
10 ноября, в 14:45, 15 1933 0
Минздрав: Состояние пострадавших при взрыве газа в Куркино стабильное
Жизнь Тулы и области
Минздрав: Состояние пострадавших при взрыве газа в Куркино стабильное
10 ноября, в 14:35, 0 987 0

Автор
Фотограф
8 ноября, в 13:48 0
