Во время рейда в Ясногорске и Киреевске вычислили двух нелегальных таксистов

Об этом сообщает региональный Минтранс.

С 4по 6 ноября надзорные мероприятия прошли в Ясногорске и Киреевске. В них приняли участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а также сотрудники Госавтоинспекции. 

В ходе рейда было выявлено два нарушения. Водители такси работали без соответствующего разрешения на предпринимательскую деятельность. В отношении мужчин составлены административные протоколы. 

«Мероприятия направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок. Всем гражданам необходимо помнить, что став пассажиром нелегального такси, они подвергают риску жизнь и здоровье», — добавили в Минтрансе. 

7 ноября, в 18:40 0
Прочее
нелегальные такси Тульская область рейд Минтранс Тульской области
