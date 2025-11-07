Во время рейда в Ясногорске и Киреевске вычислили двух нелегальных таксистов

С 4по 6 ноября надзорные мероприятия прошли в Ясногорске и Киреевске. В них приняли участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а также сотрудники Госавтоинспекции.

В ходе рейда было выявлено два нарушения. Водители такси работали без соответствующего разрешения на предпринимательскую деятельность. В отношении мужчин составлены административные протоколы.

«Мероприятия направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок. Всем гражданам необходимо помнить, что став пассажиром нелегального такси, они подвергают риску жизнь и здоровье», — добавили в Минтрансе.