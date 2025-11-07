В Тульской области снимают третий сезон сериала с Виктором Добронравовым «Инспектор Гаврилов»

Фото Кинокомиссии Тульской области.

Тульская область снова стала площадкой для популярного российского сериала «Инспектор Гаврилов». В Одоеве снимают третий сезон проекта. Об этом сообщает Кинокомиссия региона.

Одоев, как и в первые два сезона, превратился в сибирский город Усть-Шахтинск.

В главных ролях: Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Алексей Демидов, Алиса Стасюк, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Михаил Павлик, Вадим Ракитин, Наталья Тищенко, Виктория Заболотная, Андрей Курносов, Владислав Дунаев и др.

Сюжет нового сезона кинокартины расскажет о том, как вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) приходит в себя после комы и узнаёт, что его тайна теперь известна ещё большему числу людей. Среди посвящённых — мэр, который предлагает опасную сделку.

Создатели обещают, что третий сезон станет самым напряжённым и психологически сложным. Премьера ожидается в 2026 году.

