В Глушанках водитель Mercedes показал «чудеса вождения»

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое перед перекрестком ул. Вильямса и ул. Кутузова в Туле. На записи видно, как водитель иномарки сначала создал аварийную ситуации, а через несколько секунд нарушил дорожную разметку.

«27.10.25, около 15:30, на ул. Вильямса в Туле водитель черного Mercedes совершил резкое перестроение без использования поворотника в левую полосу, прямо передо мной. Цель данного действия заключалась в том, чтобы просто опередить несколько машин в правой полосе, т.к. затем он также без поворотников втиснулся обратно в правую полосу для поворота направо. Надеюсь, когда-нибудь ему придется ответить за такие выкрутасы на дороге», - написала автор кадров.

7 ноября, в 20:02 +2
Скончался наместник Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан
Скончался наместник Щегловского мужского монастыря в Туле архимандрит Клавдиан
Опубликован ноябрьский график отключения газа в Туле
Опубликован ноябрьский график отключения газа в Туле
