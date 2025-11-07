В Глушанках водитель Mercedes показал «чудеса вождения»

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое перед перекрестком ул. Вильямса и ул. Кутузова в Туле. На записи видно, как водитель иномарки сначала создал аварийную ситуации, а через несколько секунд нарушил дорожную разметку.

«27.10.25, около 15:30, на ул. Вильямса в Туле водитель черного Mercedes совершил резкое перестроение без использования поворотника в левую полосу, прямо передо мной. Цель данного действия заключалась в том, чтобы просто опередить несколько машин в правой полосе, т.к. затем он также без поворотников втиснулся обратно в правую полосу для поворота направо. Надеюсь, когда-нибудь ему придется ответить за такие выкрутасы на дороге», - написала автор кадров.