Туляков приглашают поучаствовать в фестивале креативных ёлок

Мероприятие пройдет с 29 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года на ул. Металлистов.

Фото Алексея Пирязева.

В фестивале креативных ёлок – 2026 могут принять участие коммерческие организации, предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, федеральные, региональные и муниципальные учреждения, организации, предприятия всех форм собственности, представители территориального общественного самоуправления и жители (физические лица) МО город Тула старше 18 лет.

Для участия нужно подать заявку до 20 декабря 2025 года организатору на адрес электронной почты: kultura@cityadm.tula.ru.

В администрации Тулы рассказали требования. На фестиваль принимаются ёлки размером не менее 2 м высотой, изготовленные из антивандальных материалов, имеющие устойчивое основание для установки в условиях улицы. Не допускаются к установке объекты, в основе которых искусственные объекты бытового назначения (ели, сосны, пихта и т.д.). 

Для украшения можно использовать светодиодные гирлянды, которые переносят перепады температур, энергоэффективны, а также не подвержены случайным повреждениям, безопасны и долговечны.

С условиями участия в фестивале можно ознакомиться по ссылке.

Сюжет: Новый год-2026
