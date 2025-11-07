Стали известны маршруты в Туле, где будут работать новые автобусы

На маршруты Тулы поставлено еще 20 современных автобусов среднего класса. В скором времени они начнут работать на таких городских маршрутах:
- 35л «Матвеевские дачи — пос. Михалково»;
- 40 «Завод РТИ — д. Бежка»;
- 36 «пос. Хомяково — мкр. Петровский».
Напомним, что поставка техники осуществляется в рамках федеральной программы льготного лизинга Минпромторга России при активном участии министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
Как считаете, на каких маршрутах не хватает новых современных автобусов? Пишите в комментариях!