Стали известны маршруты в Туле, где будут работать новые автобусы

Соответствующую информацию опубликовал региональный минтранс.

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

На маршруты Тулы поставлено еще 20 современных автобусов среднего класса. В скором времени они начнут работать на таких городских маршрутах:

  • 35л «Матвеевские дачи — пос. Михалково»;
  • 40 «Завод РТИ — д. Бежка»;
  • 36 «пос. Хомяково — мкр. Петровский».

Напомним, что поставка техники осуществляется в рамках федеральной программы льготного лизинга Минпромторга России при активном участии министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

 

Как считаете, на каких маршрутах не хватает новых современных автобусов? Пишите в комментариях!

7 ноября, в 22:00 +2
