До конца года в Новомосковске закончат строительство нового приемного отделения больницы

В ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций.

В Новомосковске продолжается строительство нового приемного отделения больницы. Сейчас на объект завозят стройматериалы, в ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Строительство обещают закончить до конца года. Приемное отделение будет оснащено современным диагностическим и операционным оборудованием.

Кроме того, будут обустроены палаты интенсивной терапии и кратковременного пребывания, изолятор и боксированная палата, лаборатория для быстрой обработки анализов.

Новый модуль будет работать круглосуточно и позволит повысить качество экстренной медицинской помощи пациентам с сосудистыми катастрофами, травмами, хирургическими патологиями. Это жители Новомосковска, а также Венева, Донского, Кимовска, Киреевска, Узловой.