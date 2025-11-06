  1. Моя Слобода
Жители дома на Косой Горе выносят мусор на место ликвидированной помойки, а администрация возвращает его к подъездам

Контейнеры убрали из-за новой велодорожки, и УК «прикрепила» людей к другим помойкам.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 15/17 по улице Пушкина. По словам людей, они стали жертвами строительства второго этапа веломаршрута «Лев Толстой»:

— Мимо наших домов проложили велодорожку, которая проходит по месту вывоза мусора. Контейнеры убрали, а на подъезд повесили объявление о том, что мусор там выкидывать нельзя и нам нужно установить новую площадку на придомовой территории. По привычке выкидывали мусор на старое место, но сотрудники администрации возвращают его прямо к подъездам. 

предупреждение.jpg

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия» нам сообщили, что контейнеры убрали после обращения УК «Тулжилхоз», которая обслуживает этот дом:

— УК приняла решение о ликвидации площадки для мусора, а жителей дома прикрепила к рядом расположенным контейнерам. УК должна была уведомить людей об изменениях. 

А вот в «Тулжилхозе» заявили, что ликвидированной площадки вообще никогда не должно было быть: она являлась всего лишь дополнительной для двух соседних домов. 

— Получается, администрация и УК не могут между собой решить вопрос, а страдаем мы — обычные люди, — завершают обратившиеся к нам жители. 

Напомним, ранее мы писали про мусорку, которую установили рядом с детским садом на улице Луговой. Раньше помойка находилась у дома № 3 по ул. Пушкина, но сейчас там проложен новый веломаршрут, и чтобы не портить вид, площадку перенесли к детскому саду и жителям частного сектора.

сегодня, в 12:04
