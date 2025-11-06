  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области правительство сократит затраты на прессу, но увеличит бюджет ТВ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области правительство сократит затраты на прессу, но увеличит бюджет ТВ

Сумма финансирования вырастет на 11,4%.

В Тульской области правительство сократит затраты на прессу, но увеличит бюджет ТВ
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской областной Думе рассмотрят проект закона «О бюджете Тульской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документам, планируется перераспределить бюджетные средства среди разных видов СМИ.

Под сокращение попадут исключительно печатные издания. Уточняется, что общая сумма финансирования телевидения увеличится на 11,4% с 2026 по 2028 год. 

Деньги пойдут на повышение зарплат сотрудникам и компенсацию растущих цен на электроэнергию, тепло и воду. В то же время бюджеты для газет и журналов планируется уменьшить, сократив количество проводимых ими информационных кампаний и мероприятий.

Отдельная статья бюджета предназначена для увеличения зарплат специалистам в сфере информации, не являющимся государственными служащими, а также для оптимизации структуры местных органов исполнительной власти.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф
сегодня, в 10:50 −4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
расходы СМИ бюджет
Погода в Туле 6 ноября: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 ноября: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 150 1371 5
Неадекватную ГАЗель встретил автомобилист под Тулой
Дежурная часть
Неадекватную ГАЗель встретил автомобилист под Тулой
вчера, в 20:17, 60 1932 3
Жители дома на Косой Горе выносят мусор на место ликвидированной помойки, а администрация возвращает его к подъездам
Жизнь Тулы и области
Жители дома на Косой Горе выносят мусор на место ликвидированной помойки, а администрация возвращает его к подъездам
сегодня, в 12:04, 45 1859 5
За установку главной новогодней елки Тула заплатит 3,4 млн рублей
Жизнь Тулы и области
За установку главной новогодней елки Тула заплатит 3,4 млн рублей
сегодня, в 12:29, 35 2198 -9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле два человека пострадали в ДТП с фурой на Мосина
В Туле два человека пострадали в ДТП с фурой на Мосина
Узловчанин обокрал знакомых на полмиллиона рублей
Узловчанин обокрал знакомых на полмиллиона рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.