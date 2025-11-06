В Тульской области правительство сократит затраты на прессу, но увеличит бюджет ТВ

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской областной Думе рассмотрят проект закона «О бюджете Тульской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документам, планируется перераспределить бюджетные средства среди разных видов СМИ.

Под сокращение попадут исключительно печатные издания. Уточняется, что общая сумма финансирования телевидения увеличится на 11,4% с 2026 по 2028 год.

Деньги пойдут на повышение зарплат сотрудникам и компенсацию растущих цен на электроэнергию, тепло и воду. В то же время бюджеты для газет и журналов планируется уменьшить, сократив количество проводимых ими информационных кампаний и мероприятий.

Отдельная статья бюджета предназначена для увеличения зарплат специалистам в сфере информации, не являющимся государственными служащими, а также для оптимизации структуры местных органов исполнительной власти.