В Новомосковске огласили приговор серийному угонщику из Белоруссии

Он отправится в колонию общего режима.

В Новомосковске 46-летний гражданин Республики Беларусь признан виновным в краже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 28 ноября 2023 года обвиняемый похитил припаркованный на улице Октябрьской Mitsubishi Padjero sport. Ущерб от кражи составил 2 миллиона рублей.

Мужчина перегнал автомобиль в Узловский район, изменил идентификационные номера кузова и поставил регистрационные номера с другого аналогичного автомобиля, разбитого в результате ДТП. Обвиняемого задержали только в июне 2024 года в Калуге за совершение аналогичного преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Похищенный автомобиль вернут владельцу.