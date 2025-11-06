  1. Моя Слобода
В Новомосковске огласили приговор серийному угонщику из Белоруссии

Он отправится в колонию общего режима.

В Новомосковске 46-летний гражданин Республики Беларусь признан виновным в краже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 28 ноября 2023 года обвиняемый похитил припаркованный на улице Октябрьской Mitsubishi Padjero sport. Ущерб от кражи составил 2 миллиона рублей.

машина.jpg

Мужчина перегнал автомобиль в Узловский район, изменил идентификационные номера кузова и поставил регистрационные номера с другого аналогичного автомобиля, разбитого в результате ДТП. Обвиняемого задержали только в июне 2024 года в Калуге за совершение аналогичного преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Похищенный автомобиль вернут владельцу. 

Фотограф
сегодня, в 15:36 +3
приговор Новомосковск прокуратура дежурная часть угон
