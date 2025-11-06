Тульская коммунальная техника готова к зиме

Об этом по итогам проверки заявил глава администрации города Илья Беспалов.

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В четверг Илья Ильич посетил МКУ «Сервисный центр г. Тулы» и подрядную организацию «Спецавтохозяйство».

В Сервисном центре г. Тулы к работе зимой готовы 63 единицы техники. Заготовлено 5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 380 тонн реагента. Уборкой общественных и междомовых пространств, парков и скверов, тротуаров и подходов к социальным объектам будут заниматься 63 единицы техники «Сервисного центра г. Тулы». Учреждением заготовлено 5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 380 тонн реагента.

Почти 200 машин «Спецавтохозяйства» будут использоваться на 646 магистральных и второстепенных улицах Тулы. На предприятии заготовлено более 42 тысяч тонн противогололедного материала.

– При сильном снегопаде техника «Спецавтохозяйства» в первую очередь расчищает и обрабатывает порядка 50 участков дорог – это спуски и подъемы, а также опасные места. Далее формируются колонны техники, из 5-6 единиц каждая, которые обрабатывают улицы Тулы. В случае сильных снегопадов, в уборке могут быть задействованы более 350 машин – это техника обоих предприятий и дополнительные наемные силы, – рассказал начальник городского управления по благоустройству Александр Корнеичев.

Илья Беспалов отметил, что коммунальщики полностью готовы к изменению погоды.

– Техника подготовлена и обслужена, штат сотрудников укомплектован, снежные полигоны – обустроены. Работники предприятий готовы оперативно приступить к уборке снега и противогололедной обработке дорог, тротуаров и общественных пространств, в том числе в отдаленных населенных пунктах. В приоритете – социальные объекты, подъезды и подходы к ним, – подчеркнул Илья Беспалов.

Глава администрации отметил, что уборка будет проводиться поэтапно, с учетом логистики движения коммунальной техники. Работа будет выстроена так, чтобы не мешать транспорту в часы пик.