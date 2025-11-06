Травля школьницы-инвалида в Веневе: подростков помирил медиатор

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова вместе с профессиональным медиатором Юлией Дубининой посетила веневскую школу № 1, в которой ученицы загнали в угол девочку-инвалида, оскорбляли её и снимали происходящее на видео.

– Мы не искали правых и виноватых, важнее было обсудить как создать безопасную и поддерживающую атмосферу для детей в классе, чтобы пострадавшая чувствовала себя защищенной и такого больше не повторилось, – рассказала Наталия Алексеевна.

Встречи прошли в несколько этапов: сначала детский омбудсмен и медиатор поговорили с пострадавшей и её мамой, потом встретились с остальными участницами конфликта и их родителями.

Итогом стала общая встреча. Дети сами сформулировали правила, которые помогут избежать повторения подобных ситуаций.

– Что особенно греет душу – в конце встречи все участницы обнялись, и заключили мир! А значит цель встречи достигнута – в группе возник позитивный настрой на восстановление доверия, – рассказала Наталия Зыкова.