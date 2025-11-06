Рейд «Безопасный автобус»: тульских водителей маршруток чаще всего штрафовали за превышение скорости

За пять дней сотрудники ГАИ составили 16 протоколов.

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции с 27 по 31 октября проверяли автобусы на соблюдение ПДД и безопасность перевозок. Инспекторы контролировали техническое состояние транспорта, наличие нужных документов, а также выполнение правил перевозки пассажиров.

В итоге на водителей автобусов составили 16 административных материалов по различным статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

«К административной ответственности за допущенные недочеты в организации перевозочного процесса привлечено 4 должностных лица», — рассказали в региональном ведомстве.

В ходе рейдов фиксировались и другие типичные нарушения, такие как несоблюдение режима труда и отдыха, неисправности световых приборов и превышение установленной скорости движения.

Напомним, жуткая авария с двумя маршрутками, трамваем и легковушками случилась 31 октября. В результате ДТП погибли четыре человека, пострадал 21. Позднее в больнице умер еще один из пострадавших. По данному факту возбуждено два уголовных дела.