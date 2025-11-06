Тульская ведущая Елена Тикова впервые рассказала, как потеряла дочь в страшном пожаре 

Скрин из видео Елены Тришиной в соцсетях.

Тульская ведущая Елена Тикова впервые рассказала о событиях того страшного рокового дня, когда в пожаре потеряла свою семилетнюю дочку. Трагедия случилась в ее доме на улице Михайловской утром 22 августа.

Как вспоминает Елена, в 9.17 ее разбудил телефонный звонок от курьера, в 9.30 она выехала из дома, а в 9.55 позвонил сосед и сказал: «Лен, твой дом горит».

— Подлетела к дому, открываю дверь — и в маленькой прихожей уже все горело! Я поднялась по горящей лестнице на второй этаж, там было все в дыму. Прошлась по всем комнатам, но дочку так и не нашла. Я старалась провести рукой по постели, но не нашла. Думала, что, может, она куда-то спряталась, — вспоминает со слезами Елена.

В тот день Елена получила серьёзные ожоги, а её семилетняя дочка погибла. Пострадавшую срочно эвакуировали в Тульскую областную клиническую больницу, где врачи реаниматологи оказали необходимую медицинскую помощь. После того как состояние пациентки стабилизировалось, её перевезли в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Нижнего Новгорода.

Для помощи женщине друзья создали чат в Telegram, где собирают средства на новое жилье для Елены.