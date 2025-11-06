  1. Моя Слобода
Мэр Тулы и депутаты доставили очередную партию помощи военным и медикам СВО

По инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в регионе ведется активная работа по поддержке участников специальной военной операции.

Мэр Тулы и депутаты доставили очередную партию помощи военным и медикам СВО

Глава Тулы Алексей Эрк, депутат городской Думы Александр Шахов и  участники проекта «Медики для Победы» доставили очередную партию дополнительной помощи военнослужащим и военным медикам в Курскую область.

В состав груза вошли два квадроцикла, шины, запчасти для автомобилей, строительные материалы, электрика, генераторы, дизельные отопители, аккумуляторы, компьютерная техника, МФУ, рации, лекарственные препараты, расходные и перевязочные материалы, теплые вещи, тульские пряники и протеиновые батончики, наборы «сухой душ» и многое другое.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (42).jpg

– Сегодня никто не может оставаться безучастным в нашем общем деле – сделать все для Победы! Депутаты Тульской городской Думы, участники проекта «Медики для Победы» на постоянной основе оказывают поддержку военнослужащим. Эта системная работа в нашем регионе ведется по инициативе Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева. Спасибо всем, кто помогает! Победа будет за нами! – отметил Алексей Эрк.

Военнослужащие вручили тульским волонтерам Благодарности за оказанную помощь.

Для бойцов выступил певец Евгений Гречишкин.

Галерея
показать все фотографии

При поддержке губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и главы администрации Тулы Ильи Беспалова первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов передал бойцам дополнительную помощь.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (46).jpg

– Нашим ребятам в зоне специальной военной операции нужна любая поддержка. В такое время важно объединиться и быть сплоченными, помогать друг другу. Победа будет за нами!  – отметил Евгений Смолянинов. 

Заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова приняла участие в передаче дополнительной помощи нашим военнослужащим.

Груз, включающий все необходимое для улучшения бытовых условий солдат, был собран и отправлен при непосредственном содействии Дарьи Герасимовой.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (47).jpg

В перечень переданных вещей вошли спальные мешки и другие предметы первой необходимости, которые помогут бойцам в полевых условиях.

– Для военнослужащих крайне важно знать, что они не одни, что о них помнят и их ценят. Подобные инициативы – это не просто помощь. Наша забота и внимание укрепляют боевой дух воинов, вдохновляют их на выполнение поставленных задач и дает им силы, – отметила Дарья Владимировна.

Напомним, по инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в регионе ведется активная работа по поддержке участников специальной военной операции.

сегодня, в 18:01 −1
Тульская коммунальная техника готова к зиме
Тульская коммунальная техника готова к зиме
Разметка на ул. Кутузова все еще «не видна» некоторым водителям
Разметка на ул. Кутузова все еще «не видна» некоторым водителям
