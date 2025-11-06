Доски прогнили, перила шатаются: туляки пожаловались на опасную лестницу у вокзала в Ясногорске

Скрин из видео "Народного фронта".

В Ясногорске местные жители пожаловались на плачевное состояние лестницы у железнодорожного вокзала. По ней ежедневно проходят сотни пассажиров: дети идут в школу, пенсионеры — по своим делам.

Доски лестницы прогнили, в некоторых местах их нет совсем, перила шатаются.

— Сейчас наступает зимний период. Темнеет рано. Дети ходят в школу по такой лестнице, пенсионеры тоже. Я сама еле спустилась, — отметила местная жительница.

Активисты Народного фронта призывают администрацию Ясногорска обратить внимание на проблему и отремонтировать лестницу.