  Доски прогнили, перила шатаются: туляки пожаловались на опасную лестницу у вокзала в Ясногорске
Доски прогнили, перила шатаются: туляки пожаловались на опасную лестницу у вокзала в Ясногорске

Активисты призывают власти отреагировать.

Скрин из видео "Народного фронта".

В Ясногорске местные жители пожаловались на плачевное состояние лестницы у железнодорожного вокзала. По ней ежедневно проходят сотни пассажиров: дети идут в школу, пенсионеры — по своим делам.

Доски лестницы прогнили, в некоторых местах их нет совсем, перила шатаются.

— Сейчас наступает зимний период. Темнеет рано. Дети ходят в школу по такой лестнице, пенсионеры тоже. Я сама еле спустилась, — отметила местная жительница. 

Активисты Народного фронта призывают администрацию Ясногорска обратить внимание на проблему и отремонтировать лестницу. 

сегодня, в 13:43 +6
Место
Тульская область
Прочее
гнилая лестница Ясногорск вокзал Народный фронт
