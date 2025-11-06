  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев озвучил Владимиру Путину предложения по развитию детского спорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев озвучил Владимиру Путину предложения по развитию детского спорта

В Самаре Президент России провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Дмитрий Миляев озвучил Владимиру Путину предложения по развитию детского спорта

Одним из докладчиков стал председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он рассказал, что численность детей от 3 до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам прошлого года составила 24,3 млн человек, 737 тысяч из которых — дети с ограниченными возможностями здоровья.

Тем не менее, по словам тульского губернатора, в системе детско-юношеского спорта сохраняются вопросы, требующие решения.

— В первую очередь, необходимо повысить качество и обеспечить прозрачность деятельности физкультурно-спортивных организаций в отношении детей, — сказал Дмитрий Вячеславович. — Многие частные организации не всегда имеют в штате необходимых специалистов. Работу по совершенствованию физического развития детей предлагается отнести к образовательной деятельности и ввести механизм её лицензирования.

Уточняется, что на получение соответствующей лицензии в будущем смогут претендовать индивидуальные предприниматели, действующие без привлечения работников. Предполагается, что Минспорт России будет вести реестр негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере детского спорта.

Также Дмитрий Миляев предложил закрепить на законодательном уровне понятия «специалист в области физической культуры и спорта» и «специалист тренерского состава», уровнять термины «тренер-преподаватель» и «тренер». Не остался без внимания и финансовый вопрос: Дмитрий Миляев констатировал, что за последние два года средняя зарплата тренеров-преподавателей выросла на 42% до 68 500 рублей.

— Необходимо предусмотреть возможность признания видов спорта, которые сейчас развиваются в менее чем половине регионов нашей страны, официальными дисциплинами, проработать процедуру присвоения по ним спортивных званий и разрядов, чтобы дети имели возможность реализовать себя в них, — подчеркнул глава Тульской области.

Некоторые виды спорта подразумевают от 24 до 32 часов тренировок в неделю — в среднем две тренировки в день. На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта Дмитрий Миляев предложил разрешить проводить тренировки с 7.00 до 21.00 с соблюдением правил охраны здоровья детей.

За последние четыре года доля школ, в которых созданы спортивные клубы, выросла с 36 до 99%. Одним из самых актуальных вопросов остаётся порядок финансирования таких клубов и стимулирование учителей, которые организуют их работу. Чтобы увеличить эффективность школьных спортклубов, Дмитрий Миляев предложил внести изменения в законодательство, наделив их статусом структурного подразделения общеобразовательного учреждения.

Также в своем выступлении тульский губернатор отметил состояние здоровья призывной молодёжи:

— У нас наблюдается рост числа учащихся общеобразовательных учреждений, которые занимаются физкультурой и спортом, но при этом доля представителей молодёжи, признанных годными к военной службе без ограничений по здоровью, существенно не изменилась. Предлагаю включить этот показатель в отраслевые стратегические документы и обеспечить его ежегодный мониторинг.

В конце выступления Дмитрий Миляев поблагодарил главу государства за поддержку сферы физкультуры и спорта и особое внимание к вопросам развития детско-юношеского спорта:

— Всё перечисленное будет, безусловно, способствовать достижению национальных целей, вовлечению в спорт каждого ребёнка, совершенствованию его физического развития, воспитанию и образованию. Мы готовы принять участие в этой работе, просим поддержать наши предложения и дать соответствующие поручения, — подытожил Дмитрий Вячеславович.

Сюжет: Адаптивный спорт в Тульской области
Дмитрий Миляев презентовал в Самаре проект тульского фиджитал-центра
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев презентовал в Самаре проект тульского фиджитал-центра
вчера, в 15:30, 6 1066 0
Алексей Ягудин открыл спортивную площадку в Белоусовском парке
Спорт
Алексей Ягудин открыл спортивную площадку в Белоусовском парке
18 июля 2025, в 17:49, 21 24010 8
Участники «Кубка Защитников Отечества»: «Спорт — не только активность, но и отличная возможность общаться с товарищами»
Жизнь Тулы и области
Участники «Кубка Защитников Отечества»: «Спорт — не только активность, но и отличная возможность общаться с товарищами»
5 июня 2025, в 22:48, 9 15664 1
Второй день Кубка Защитников Отечества в Туле: метание ножей и лучшие практики по развитию адаптивного спорта в России
Жизнь Тулы и области
Второй день Кубка Защитников Отечества в Туле: метание ножей и лучшие практики по развитию адаптивного спорта в России
4 июня 2025, в 20:20, 2 19514 -3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
6 ноября, в 19:45 −4
Другие статьи по темам
Событие
заседание комиссии Госсовета развитие физкультуры и спорта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев президент России Владимир Путин
Место
Тульская область Самара
Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
сегодня, в 09:00, 106 999 4
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
Дежурная часть
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
сегодня, в 14:32, 61 3434 3
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
Дежурная часть
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
сегодня, в 10:01, 48 2867 0
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
Жизнь Тулы и области
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
вчера, в 11:21, 171 5114 -18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле лихач едва не устроил ДТП с автобусом
В Туле лихач едва не устроил ДТП с автобусом
Травля школьницы-инвалида в Веневе: подростков помирил медиатор
Травля школьницы-инвалида в Веневе: подростков помирил медиатор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.