Дмитрий Миляев озвучил Владимиру Путину предложения по развитию детского спорта

Одним из докладчиков стал председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он рассказал, что численность детей от 3 до 17 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам прошлого года составила 24,3 млн человек, 737 тысяч из которых — дети с ограниченными возможностями здоровья.

Тем не менее, по словам тульского губернатора, в системе детско-юношеского спорта сохраняются вопросы, требующие решения.

— В первую очередь, необходимо повысить качество и обеспечить прозрачность деятельности физкультурно-спортивных организаций в отношении детей, — сказал Дмитрий Вячеславович. — Многие частные организации не всегда имеют в штате необходимых специалистов. Работу по совершенствованию физического развития детей предлагается отнести к образовательной деятельности и ввести механизм её лицензирования.

Уточняется, что на получение соответствующей лицензии в будущем смогут претендовать индивидуальные предприниматели, действующие без привлечения работников. Предполагается, что Минспорт России будет вести реестр негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере детского спорта.

Также Дмитрий Миляев предложил закрепить на законодательном уровне понятия «специалист в области физической культуры и спорта» и «специалист тренерского состава», уровнять термины «тренер-преподаватель» и «тренер». Не остался без внимания и финансовый вопрос: Дмитрий Миляев констатировал, что за последние два года средняя зарплата тренеров-преподавателей выросла на 42% до 68 500 рублей.

— Необходимо предусмотреть возможность признания видов спорта, которые сейчас развиваются в менее чем половине регионов нашей страны, официальными дисциплинами, проработать процедуру присвоения по ним спортивных званий и разрядов, чтобы дети имели возможность реализовать себя в них, — подчеркнул глава Тульской области.

Некоторые виды спорта подразумевают от 24 до 32 часов тренировок в неделю — в среднем две тренировки в день. На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта Дмитрий Миляев предложил разрешить проводить тренировки с 7.00 до 21.00 с соблюдением правил охраны здоровья детей.

За последние четыре года доля школ, в которых созданы спортивные клубы, выросла с 36 до 99%. Одним из самых актуальных вопросов остаётся порядок финансирования таких клубов и стимулирование учителей, которые организуют их работу. Чтобы увеличить эффективность школьных спортклубов, Дмитрий Миляев предложил внести изменения в законодательство, наделив их статусом структурного подразделения общеобразовательного учреждения.

Также в своем выступлении тульский губернатор отметил состояние здоровья призывной молодёжи:

— У нас наблюдается рост числа учащихся общеобразовательных учреждений, которые занимаются физкультурой и спортом, но при этом доля представителей молодёжи, признанных годными к военной службе без ограничений по здоровью, существенно не изменилась. Предлагаю включить этот показатель в отраслевые стратегические документы и обеспечить его ежегодный мониторинг.

В конце выступления Дмитрий Миляев поблагодарил главу государства за поддержку сферы физкультуры и спорта и особое внимание к вопросам развития детско-юношеского спорта:

— Всё перечисленное будет, безусловно, способствовать достижению национальных целей, вовлечению в спорт каждого ребёнка, совершенствованию его физического развития, воспитанию и образованию. Мы готовы принять участие в этой работе, просим поддержать наши предложения и дать соответствующие поручения, — подытожил Дмитрий Вячеславович.