Бастрыкин взял на контроль дело о разбитой дороге в селе Панино

В октябре из-за размытой дороги автомобиль скорой помощи застрял, врачи были вынуждены идти к пациенту пешком.

Фото Юлии Александровой.

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщения о непригодной дороге, соединяющей село Панино, деревни Голубовку и Рублевку в Тульской области. Уточняется, что уже 35 лет дорога в плачевном состоянии.

Помимо дороги, в населенных пунктах частично отсутствует освещение. Появились глубокие колеи, грязь после дождей препятствует движению транспорта, включая автомобили спецслужб. Местные жители страдают от отсутствия водопровода и вынуждены добывать воду из ближайших водоёмов.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, о Панино, где из-за увязшей в грязи скорой умер человек, в середине октября говорили все соцсети. Myslo побывал в селе: оказалось проблема не только в дороге. Почитать репортаж с места можно по ссылке.