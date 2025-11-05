За девять месяцев туляки стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на банки

Специалисты зарегистрировали почти три тысячи письменных обращений.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обнародовало статистику поступающих обращений за девять месяцев 2025 года.

Среди ключевых результатов выделяется значительное увеличение числа заявлений о нарушениях в финансовой отрасли и культурной индустрии. Так, жалобы на финансовые учреждения выросли на 74%, а на сферу развлечений — на 73%.

При этом существенно снизился интерес жителей региона к проблемам качества еды и медицинских услуг: обращения по ним сократились на 28 и 24% соответственно.

Всего зарегистрировано 2758 письменных обращений по защите прав потребителей, что составляет почти половину от всех полученных документов (48%).