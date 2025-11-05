За девять месяцев туляки стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на банки

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обнародовало статистику поступающих обращений за девять месяцев 2025 года.
Среди ключевых результатов выделяется значительное увеличение числа заявлений о нарушениях в финансовой отрасли и культурной индустрии. Так, жалобы на финансовые учреждения выросли на 74%, а на сферу развлечений — на 73%.
При этом существенно снизился интерес жителей региона к проблемам качества еды и медицинских услуг: обращения по ним сократились на 28 и 24% соответственно.
Всего зарегистрировано 2758 письменных обращений по защите прав потребителей, что составляет почти половину от всех полученных документов (48%).