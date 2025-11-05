В Ясногорском районе охотхозяйство оштрафовали за отсутствие системы сбора и утилизации биоотходов

Фото www.freepik.com.

В октябре Тульская природоохранная прокуратура направила в Управление Россельхознадзора по Тульской областям постановление о привлечении должностного лица АНО «ОРХ „Ясногорье“» к административной ответственности.

Проверка выявила нарушения ветеринарного законодательства на двух охотничьих угодьях — «Климовском» и «Санталовском». Конкретно были зафиксированы следующие нарушения:

Отсутствие ёмкости для сбора биологических отходов на местах разделки дичи.

Нет актов, подтверждающих правильное уничтожение указанных отходов согласно требованиям закона.

Не заключён договор на оказание услуг по ветеринарному обслуживанию территории хозяйств.

Все перечисленные нарушения относятся к сфере контроля ветеринарных служб и нарушают положения Федерального закона «О ветеринарии» и действующих «Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов».

По итогам рассмотрения дела должностное лицо АНО «ОРХ „Ясногорье“» оштрафовали на 20 тысяч рублей. Ответственным поручили устранить нарушения.