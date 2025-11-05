  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Ясногорском районе охотхозяйство оштрафовали за отсутствие системы сбора и утилизации биоотходов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Ясногорском районе охотхозяйство оштрафовали за отсутствие системы сбора и утилизации биоотходов

Должностное лицо получило представление.

В Ясногорском районе охотхозяйство оштрафовали за отсутствие системы сбора и утилизации биоотходов
Фото www.freepik.com.

В октябре Тульская природоохранная прокуратура направила в Управление Россельхознадзора по Тульской областям постановление о привлечении должностного лица АНО «ОРХ „Ясногорье“» к административной ответственности.

Проверка выявила нарушения ветеринарного законодательства на двух охотничьих угодьях — «Климовском» и «Санталовском». Конкретно были зафиксированы следующие нарушения:

  • Отсутствие ёмкости для сбора биологических отходов на местах разделки дичи.
  • Нет актов, подтверждающих правильное уничтожение указанных отходов согласно требованиям закона.
  • Не заключён договор на оказание услуг по ветеринарному обслуживанию территории хозяйств.

Все перечисленные нарушения относятся к сфере контроля ветеринарных служб и нарушают положения Федерального закона «О ветеринарии» и действующих «Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов».

По итогам рассмотрения дела должностное лицо АНО «ОРХ „Ясногорье“» оштрафовали на 20 тысяч рублей. Ответственным поручили устранить нарушения. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:31 0
Другие статьи по темам
Место
Ясногорский район
Прочее
отходы охотхозяйство Тульская область
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4083 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4390 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1446 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1338 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Два человека погибли в ДТП с автопоездом: Веневский суд огласил приговор
Два человека погибли в ДТП с автопоездом: Веневский суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.