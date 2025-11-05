В Ясногорском районе охотхозяйство оштрафовали за отсутствие системы сбора и утилизации биоотходов

В октябре Тульская природоохранная прокуратура направила в Управление Россельхознадзора по Тульской областям постановление о привлечении должностного лица АНО «ОРХ „Ясногорье“» к административной ответственности.
Проверка выявила нарушения ветеринарного законодательства на двух охотничьих угодьях — «Климовском» и «Санталовском». Конкретно были зафиксированы следующие нарушения:
- Отсутствие ёмкости для сбора биологических отходов на местах разделки дичи.
- Нет актов, подтверждающих правильное уничтожение указанных отходов согласно требованиям закона.
- Не заключён договор на оказание услуг по ветеринарному обслуживанию территории хозяйств.
Все перечисленные нарушения относятся к сфере контроля ветеринарных служб и нарушают положения Федерального закона «О ветеринарии» и действующих «Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов».
По итогам рассмотрения дела должностное лицо АНО «ОРХ „Ясногорье“» оштрафовали на 20 тысяч рублей. Ответственным поручили устранить нарушения.