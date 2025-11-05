  1. Моя Слобода
В Туле открылся Детский археологический центр

Центр создан при поддержке федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Фото правительства Тульской области

В Музейном квартале Тулы на базе Научного центра «Археология и реставрация» — филиала музея-заповедника «Куликово поле» — состоялось открытие Детского археологического культурно-просветительского центра.

82nk04n7by6doqtjwpaoy7j5tpita96u.jpeg

Здесь в интерактивной и увлекательной форме юные туляки и гости нашего города смогут соприкоснуться с историей Тульского края и России в целом. Детский центр станет площадкой для проведения мероприятий, которые способствуют знакомству и погружению в профессию археолога, реставратора и других музейных специальностей.

9mxsx168ncgywa9fzouv9885lyxm7wsc.jpeg

От имени Губернатора Дмитрия Миляева юных гостей приветствовала заместитель председателя Правительства Тульской области — министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова. Она отметила, что в новом Детском центре ребята найдут команду единомышленников и под руководством музейных сотрудников смогут прикоснуться к истории края через археологические находки, освоить основы реставрации и пройти все этапы исследовательской работы.

— Детский археологический центр музея-заповедника «Куликово поле» — первый культурно-просветительский центр в регионе, открытый на базе существующего учреждения культуры в рамках нацпроекта «Семья». Благодаря этой инициативе откроются современные пространства, которые станут стимулом для творческого и интеллектуального развития детей. Важно, что в основе будут программы, направленные на укрепление семейных ценностей и культурного наследия. Уже в следующем году благодаря поддержке Министерства культуры РФ в Тульской области откроется еще пять таких центров, — отметила Ольга Гремякова.

96z77nr9amiye2tm1ujckvazt3a183qi.jpeg

В здании выполнены художественно-оформительские работы, сформирована необходимая инфраструктура для ведения образовательной и творческой деятельности, созданы учебная и мультимедийная зоны, места отдыха и чтения, игровая.

l2c09kb16d3ddlmgiiseeot7uisq8cyi.jpeg

Оформление получилось уникальным, формирующим узнаваемый образ Центра. Ключевым элементом стал маскот — стилизованный образ сенмурва. Его прообразом послужила реальная археологическая находка — бронзовая накладка, обнаруженная при раскопках в историческом центре Тулы — кремле. Этот символ был выбран для выражения миссии Детского центра по защите и популяризации исторического наследия. Сенмурв — символ Тульской археологической экспедиции, которая празднует свое 35-летие в 2026 году.

Изображения сенмурва размещены в интерьере, а также интегрированы в экстерьер здания. Художественное оформление дополнено стилизованными изображениями глиняных игрушек из фондов музея-заповедника «Куликово поле», а также графическими элементами и цитатами.

Детский центр предлагает комплекс годовых циклов занятий, интерактивных программ и мастер-классов, выстроенных в патриотическом и нравственном ключе:

  • Школа юного археолога для детей 7-11 лет. Здесь с помощью игровых методик ребята познакомятся с ключевыми понятиями археологии, попробуют себя в качестве археологов, реставраторов, исследователей. Участников ждет много увлекательных игр и заданий на страницах «Полевого дневника». Каждое занятие программы — маленький шаг на пути к большим открытиям.
  • Археолаб для детей 8-11 лет. Совместный проект с Государственным историческим музеем (Тульский филиал). Программа поможет тульским школьникам познакомиться с археологическими коллекциями, в интерактивной форме узнать о событиях далёкого прошлого и, возможно, определиться с будущей профессией. Дети получат опыт работы с подлинными археологическими источниками, научатся определять, описывать, зарисовывать археологические артефакты, на практике опробуют древние технологии создания различных изделий, освоят приёмы изобразительного искусства первобытных людей, письма на бересте и многое другое.

f1l8ei73f8u7q1worjhf2uubosyghklu.jpeg

wgv8xfjch5r9b9iis80ieogi4sjk2wqp.jpeg

Кроме годовых обучающих программ, в Центре проводятся интерактивные занятия и мастер-классы, на которых ребята смогут научиться рисовать в технике наскальной живописи, делать свечи из натуральной вощины, изготавливать древнерусские витые браслеты.

Детский археологический центр уже начал работу и со временем должен стать точкой притяжения для детей и подростков, заинтересованных историей и археологией, обеспечив им содержательный и развивающий досуг, а также сформировать у юных посетителей устойчивый интерес к истории России и родного края.

p6d80s253kuqtci83ioo1y1o07iqsn84.jpeg

сегодня, в 13:55
