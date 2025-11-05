В Туле на содержание дорог потратят почти миллиард рублей

Подрядчику нужно будет выполнить работы до лета 2026 года.

Фото Владимира Сундукова.

Администрация Тулы ищет подрядчика на содержание автомобильных дорог в городе. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Сумма контракта — 900 миллионов рублей. Работы необходимо будет выполнить до 30 июня 2026 года.

Подрядчик обязан обеспечить комплекс мероприятий по поддержанию чистоты и надлежащего состояния улично-дорожной сети, включая увлажнение, мойку, подметание и очистку дорожного полотна, технических тротуаров, парковочных карманов, остановок, бортового камня, ограждений, лестничных сходов и прочих элементов инфраструктуры города.

В документах указывается, что работы должны выполняться как специализированной техникой (комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы), так и вручную. Помимо очистки, предусматривается регулярная обработка дорожных покрытий противогололёдными материалами (песко-соляная смесь, техническая соль, специализированные реагенты). Для поддержания внешнего вида также предусмотрена периодическая покраска бордюрных камней, ограждений, скамеек и урн.