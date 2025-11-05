  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле на содержание дорог потратят почти миллиард рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле на содержание дорог потратят почти миллиард рублей

Подрядчику нужно будет выполнить работы до лета 2026 года.

В Туле на содержание дорог потратят почти миллиард рублей
Фото Владимира Сундукова.

Администрация Тулы ищет подрядчика на содержание автомобильных дорог в городе. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. 

Сумма контракта — 900 миллионов рублей. Работы необходимо будет выполнить до 30 июня 2026 года. 

Подрядчик обязан обеспечить комплекс мероприятий по поддержанию чистоты и надлежащего состояния улично-дорожной сети, включая увлажнение, мойку, подметание и очистку дорожного полотна, технических тротуаров, парковочных карманов, остановок, бортового камня, ограждений, лестничных сходов и прочих элементов инфраструктуры города.

В документах указывается, что работы должны выполняться как специализированной техникой (комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы), так и вручную. Помимо очистки, предусматривается регулярная обработка дорожных покрытий противогололёдными материалами (песко-соляная смесь, техническая соль, специализированные реагенты). Для поддержания внешнего вида также предусмотрена периодическая покраска бордюрных камней, ограждений, скамеек и урн. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
5 ноября, в 11:32 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
содержание дорог госзакупки
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
Жизнь Тулы и области
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
сегодня, в 11:21, 87 2474 -14
«Помогите! Он вломился в дом и хочет нас убить»: жертвы писали соседям СМС в момент нападения
Дежурная часть
«Помогите! Он вломился в дом и хочет нас убить»: жертвы писали соседям СМС в момент нападения
сегодня, в 16:16, 59 3341 1
В Туле следователи ищут пассажиров трамвая и маршруток, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту
Дежурная часть
В Туле следователи ищут пассажиров трамвая и маршруток, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту
сегодня, в 11:47, 35 2673 3
Погода в Туле 7 ноября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 ноября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
сегодня, в 07:00, 100 1125 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За девять месяцев туляки стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на банки
За девять месяцев туляки стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на банки
Пенсионер из Алексина обокрал базу отдыха
Пенсионер из Алексина обокрал базу отдыха
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.