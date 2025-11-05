  1. Моя Слобода
В Тульском онкоцентре с начала года патологии легких выявили у 75 пациентов

Регулярные медосмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии.

В Тульском онкоцентре с начала года патологии легких выявили у 75 пациентов
Фото минздрава Тульской области.

Сначала года в Тульском онкоцентре специалисты провели более 2500 исследований грудной клетки с помощью низкодозовой КТ, что позволило выявить 75 случаев патологии легких, рассказали в региональном минздраве. 

По его словам заведующего отделением лучевой диагностики онкоцентра Алексей Пушкаренко, одним из самых эффективных методов ранней диагностики рака легких является компьютерная томография (КТ), особенно низкодозовая КТ (НДКТ).

— Этот современный метод исследования позволяет выявить даже небольшие новообразования на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. НДКТ особенно рекомендована для групп риска, в частности курильщикам старше 50-55 лет, — сказал специалист.

Тулякам напоминают, что регулярные медосмотры и диспансеризация позволяют выявить заболевания на ранней стадии. 

5 ноября, в 15:41 +1
Место
Тульская область
Прочее
онкология легкие Минздрав Тульской области
