«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении губернатора.
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
