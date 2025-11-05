  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении губернатора.

вчера, в 22:40 0
