  В октябре туляки чаще всего жаловались губернатору на отопительный сезон
В октябре туляки чаще всего жаловались губернатору на отопительный сезон

На втором месте — проблемы обслуживания многоквартирных домов.

Фото www.freepik.com.

8500 звонков приняли операторы «телефона доверия Губернатора» в октябре, сообщили в министерстве цифрового развития и связи Тульской области. 

Самые популярные темы месяца:
  • отопительный сезон,
  • обслуживание многоквартирных домов,
  • благоустройство дворов, поселков и городов.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября. С этого дня тепло начали подавать на социально значимые объекты, с 29 сентября — в многоквартирные дома. 

В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если батареи холодные, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Списки телефонов можно посмотреть по ссылке. 

5 ноября, в 09:24 −1
