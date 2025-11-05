В октябре туляки чаще всего жаловались губернатору на отопительный сезон

8500 звонков приняли операторы «телефона доверия Губернатора» в октябре, сообщили в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

Самые популярные темы месяца:

Напомним, отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября. С этого дня тепло начали подавать на социально значимые объекты, с 29 сентября — в многоквартирные дома.

В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если батареи холодные, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Списки телефонов можно посмотреть по ссылке.