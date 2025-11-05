Туляки увидят самое крупное суперлуние года

Оно пройдет сегодня в ночь с 5 на 6 ноября.

Фото Алексея Пирязева.

Полная Луна будет находиться на минимальном за весь год расстоянии от Земли, составляющем около 357 тысяч километров. Второе по яркости небесное тело сможет наблюдаться на небе всю ночь, взойдя на северо-востоке примерно в момент захода Солнца, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии.

Максимальной высоты над горизонтом Луна достигнет около часа ночи по местному времени, но ждать так поздно не обязательно. Небесное тело будет отлично видно, уже начиная с 18.20.

По словам экспертов, следующее суперлуние запланировано на 4 декабря. Именно декабрьская полная Луна окажется наиболее близкой по размерам к нынешней, однако её диаметр будет немного уступать.