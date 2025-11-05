  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки увидят самое крупное суперлуние года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки увидят самое крупное суперлуние года

Оно пройдет сегодня в ночь с 5 на 6 ноября.

Туляки увидят самое крупное суперлуние года
Фото Алексея Пирязева.

Полная Луна будет находиться на минимальном за весь год расстоянии от Земли, составляющем около 357 тысяч километров. Второе по яркости небесное тело сможет наблюдаться на небе всю ночь, взойдя на северо-востоке примерно в момент захода Солнца, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии. 

Максимальной высоты над горизонтом Луна достигнет около часа ночи по местному времени, но ждать так поздно не обязательно. Небесное тело будет отлично видно, уже начиная с 18.20. 

По словам экспертов, следующее суперлуние запланировано на 4 декабря. Именно декабрьская полная Луна окажется наиболее близкой по размерам к нынешней, однако её диаметр будет немного уступать.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф
5 ноября, в 14:32 +5
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Суперлуние огромная Луна
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
Жизнь Тулы и области
Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
сегодня, в 11:21, 87 2468 -14
«Помогите! Он вломился в дом и хочет нас убить»: жертвы писали соседям СМС в момент нападения
Дежурная часть
«Помогите! Он вломился в дом и хочет нас убить»: жертвы писали соседям СМС в момент нападения
сегодня, в 16:16, 59 3329 1
В Туле следователи ищут пассажиров трамвая и маршруток, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту
Дежурная часть
В Туле следователи ищут пассажиров трамвая и маршруток, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту
сегодня, в 11:47, 35 2669 3
Погода в Туле 7 ноября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 ноября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
сегодня, в 07:00, 100 1125 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле изъяли контрафактные вейпы на полмиллиарда рублей
В Туле изъяли контрафактные вейпы на полмиллиарда рублей
Синоптик Тишковец спрогнозировал дату начала метеорологической зимы в ЦФО 
Синоптик Тишковец спрогнозировал дату начала метеорологической зимы в ЦФО 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.