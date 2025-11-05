Тульские поисковики проведут новую лекцию для новичков

Хотите помогать искать пропавших людей? Давно слышали про «ЛизуАлерт» и хотели присоединиться к отряду, но не знали, с чего начать? Тогда предстоящая «новичковая» лекция – для вас!

На ней вы узнаете вводную информацию об отряде и направлениях его работы. Опытные поисковики расскажут о том, как проходят поиски и какие методики при этом используются, чем различается городской и лесной поиск, где искать информацию о выездах и многое другое. После лекции вы сможете выбрать свой первый поиск и присоединиться к отряду.

Мероприятие пройдёт во вторник, 11 ноября, в 19.00, в отеле «Азимут» по адресу: ул. Советская, д. 3. Необходима регистрация по ссылке. Подробности можно уточнить по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).