Синоптик Тишковец спрогнозировал дату начала метеорологической зимы в ЦФО 

Спойлер: снег выпадет совсем скоро.

В Центральной России наступление метеорологической зимы ожидается позже обычного срока. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, устойчивый переход среднесуточных температур через нулевую отметку в сторону морозов произойдет только в последней декаде ноября.

Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, а дожди сменятся на мокрый снег. С 13 ноября, по словам Тишковца, начнет устанавливаться снежный покров, к 15–16 ноября он достигнет высоты в 3-5 см.

— «По ночам ожидаются морозы до -1…-6, днем будет около нуля. То есть метеорологическая зима наступит к середине ноября», — пояснил синоптик.

сегодня, в 14:12 +2
зима Тишковец прогноз погода ЦФО
