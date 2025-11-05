SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады

Фото Алексея Пирязева.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) третий год подряд лидирует в рейтинге лучших российских исполнителей, сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

По словам экспертов, музыкальные предпочтения россиян во многом обусловлены текущими общественными настроениями. Согласно полученным данным, сохраняется сильный общественный запрос на патриотическую музыку. На втором месте среди исполнителей — Олег Газманов.

Как отмечается в исследовании, первое место в рейтинге лучших певиц России четвертый год подряд занимает Полина Гагарина (17%). На втором месте — Валерия (11%), на третьем — Лариса Долина (8%).