  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом по версии россиян - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады

Среди певиц на первом месте Полина Гагарина.

SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Фото Алексея Пирязева.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) третий год подряд лидирует в рейтинге лучших российских исполнителей, сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

По словам экспертов, музыкальные предпочтения россиян во многом обусловлены текущими общественными настроениями. Согласно полученным данным, сохраняется сильный общественный запрос на патриотическую музыку. На втором месте среди исполнителей — Олег Газманов. 

Как отмечается в исследовании, первое место в рейтинге лучших певиц России четвертый год подряд занимает Полина Гагарина (17%). На втором месте — Валерия (11%), на третьем — Лариса Долина (8%).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф
сегодня, в 12:13 −44
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
певец SHAMAN ВЦИОМ
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4081 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4389 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1446 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1338 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Иностранец избил и ограбил девушку из Щекино
Иностранец избил и ограбил девушку из Щекино
За девять месяцев туляки стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на банки
За девять месяцев туляки стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на банки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.