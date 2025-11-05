  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Машинист, программист и электроник: тулякам предложат вакансии с зарплатой от 30 до 100 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Машинист, программист и электроник: тулякам предложат вакансии с зарплатой от 30 до 100 тысяч рублей

В Туле ярмарка пройдет 6 ноября.

Машинист, программист и электроник: тулякам предложат вакансии с зарплатой от 30 до 100 тысяч рублей
Фото кадрового центра «Работа России» Тульской области.

В четверг, 6 ноября, туляки смогут лично встретиться с работодателями и трудоустроиться на вакантные рабочие места. Кроме возможности пройти первичное собеседование, граждане получат консультацию от сотрудников Кадрового центра «Работа России» Тулы.

Специалисты службы занятости во время ярмарок помогают гражданам составить резюме, подать заявку на получение профессионального образования или прохождение профессиональной переподготовки.

Минимальный уровень заработной платы, который предложат работодатели, составит не менее 30 тысяч рублей на вакансии менеджера, оператора на фильтрах, станочника широкого профиля, машиниста насосных установок.

Максимальный уровень оплаты труда, который будет представлен на ярмарке: от 85 тысяч для монтажников наружных трубопроводов, мастеров, слесарей-ремонтников, инженеров-электроников, от 100 тысяч для слесарей-ремонтников, программистов.

Ярмарка вакансий состоится 6 ноября в здании Кадрового центра «Работа России» Тулы по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.

Жители Щекино также смогут принять участие в ярмарке вакансий, которая пройдет 7 ноября по адресу: г. Щекино, ул. Советская, 36; время проведения — с 10.00 до 11.30.

В Арсеньево соискатели смогут найти работу также 7 ноября по адресу: п. Арсеньево ул. Бандикова, 75-а; время проведения — с 11.00 до 12.30.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:50 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ярмарка вакансий
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4080 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4389 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1445 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1338 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле открылся Детский археологический центр
В Туле открылся Детский археологический центр
В Туле 8 ноября ограничат движение по улице Жаворонкова
В Туле 8 ноября ограничат движение по улице Жаворонкова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.