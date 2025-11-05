Машинист, программист и электроник: тулякам предложат вакансии с зарплатой от 30 до 100 тысяч рублей

Фото кадрового центра «Работа России» Тульской области.

В четверг, 6 ноября, туляки смогут лично встретиться с работодателями и трудоустроиться на вакантные рабочие места. Кроме возможности пройти первичное собеседование, граждане получат консультацию от сотрудников Кадрового центра «Работа России» Тулы.

Специалисты службы занятости во время ярмарок помогают гражданам составить резюме, подать заявку на получение профессионального образования или прохождение профессиональной переподготовки.

Минимальный уровень заработной платы, который предложат работодатели, составит не менее 30 тысяч рублей на вакансии менеджера, оператора на фильтрах, станочника широкого профиля, машиниста насосных установок.

Максимальный уровень оплаты труда, который будет представлен на ярмарке: от 85 тысяч для монтажников наружных трубопроводов, мастеров, слесарей-ремонтников, инженеров-электроников, от 100 тысяч для слесарей-ремонтников, программистов.

Ярмарка вакансий состоится 6 ноября в здании Кадрового центра «Работа России» Тулы по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.

Жители Щекино также смогут принять участие в ярмарке вакансий, которая пройдет 7 ноября по адресу: г. Щекино, ул. Советская, 36; время проведения — с 10.00 до 11.30.

В Арсеньево соискатели смогут найти работу также 7 ноября по адресу: п. Арсеньево ул. Бандикова, 75-а; время проведения — с 11.00 до 12.30.