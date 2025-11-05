Где в Туле 6 ноября отключат электричество

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 95-109 (нечётн.), 109-а, 109-б, 109-г, 109-е, 142-а,
- ул. Калинина, 98-108 (чётн.), 133, 137, 141,
- ул. Патронная, 87-105 (нечётн.), 86-106 (чётн.), 102-а,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-61 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 1, 2, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б,
- ул. Дачная, 1-6, 1-а, 2,
- пер. 8 Марта, 3-7 (нечётн.), 4,
- ул. Кутузова, 10, 211-225 (нечётн.), 150,
- пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 8-а,
- пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Свободы, 24,
- Ново-Медвенский пр-д, 2, 4, 6,
- ул. Бондаренко, 8, 10,
- пос. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 15-а.