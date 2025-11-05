  1. Моя Слобода
Где в Туле 6 ноября отключат электричество

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 95-109 (нечётн.), 109-а, 109-б, 109-г, 109-е, 142-а,
  • ул. Калинина, 98-108 (чётн.), 133, 137, 141,
  • ул. Патронная, 87-105 (нечётн.), 86-106 (чётн.), 102-а,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-61 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 1, 2, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б,
  • ул. Дачная, 1-6, 1-а, 2,
  • пер. 8 Марта, 3-7 (нечётн.), 4,
  • ул. Кутузова, 10, 211-225 (нечётн.), 150,
  • пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 8-а,
  • пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Свободы, 24,
  • Ново-Медвенский пр-д, 2, 4, 6,
  • ул. Бондаренко, 8, 10,
  • пос. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 15-а.

