Дмитрий Миляев: «Пропаганда здорового образа жизни должна быть системной»

5 ноября на XIII Международном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Самаре, в рамках сессии «Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов» губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о развитии массового спорта.

Глава региона подчеркнул, что популяризация массового спорта и здорового образа жизни — стратегическое направление, которое напрямую связано с национальными целями: сохранением населения, укреплением здоровья граждан, поддержкой семьи и повышением качества жизни.

Дмитрий Миляев отметил, что особого внимания требует развитие корпоративного спорта.

— «Этой сфере нужно уделить серьезное внимание как составной части массового спорта в целом. Мы часто говорим о вовлечении жителей в занятия физической культурой и спортом, но важно и создавать условия для того, чтобы у людей возникало желание поддерживать здоровый образ жизни», — подчеркнул губернатор.

По словам Дмитрия Миляева, существуют проблемы, которые препятствуют более широкому вовлечению населения и требуют системного решения.

— «Вовлечение — это наше активное участие, направленное на то, чтобы убедить человека принять участие в состязаниях, заняться спортом. Важно создавать общедоступную спортивную среду: открытые спортплощадки, стадионы, то есть инфраструктуру, размещенную в шаговой доступности», — сказал губернатор.

Одним из барьеров для занятий спортом является высокая вариативность требований к организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо разработать единые нормативы, регламентирующие ключевые аспекты проведения мероприятий: правила безопасности, медицинское сопровождение, перекрытие дорог и многое другое.

Еще одним препятствием Дмитрий Миляев назвал формальное отношение к прохождению медицинского освидетельствования для допуска к соревнованиям. Оформление документов требует времени и финансовых затрат.

На заседаниях Комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет Дмитрий Миляев, было предложено проведение ежегодной диспансеризации с возможностью получения сертификата-допуска к участию в соревнованиях. Информация о прохождении обследования будет фиксироваться на портале «Госуслуги», и участник будет предъявлять данные при регистрации на соревнования. Это позволит сократить бюрократическую нагрузку, упростить доступ к мероприятиям и увеличить количество участников.

— «Преодолевая барьеры, которые мешают активному участию наших жителей в спортивных мероприятиях, мы можем достичь поставленных целей. Пропаганда здорового образа жизни должна быть системной», — отметил Дмитрий Миляев.

Также губернатор выразил уверенность, что в сфере развития массового спорта будут широко применяться цифровые технологии.