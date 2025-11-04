В Туле состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»

15 ноября с 11:00 до 20:00 в творческом индустриальном кластере «Октава» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горныч». Проект реализуется Высшей технической школой и клубом настольных и ролевых игр «Дракон в кубе» при поддержке творческого индустриального кластера «Октава».

Фестиваль объединит поклонников настольных игр, настольных ролевых игр и игр живого действия.

Ключевые активности фестиваля:

Открытая игротека: Гости смогут сыграть в такие настольные игры как «Catan», «Каркассон», «Манчкин», а также принять участие в турнирах по варгеймам и карточным играм (Pokemon TCG, Magic: The Gathering).

Игротека настольных ролевых игр: В течение дня будут проходить сессии по популярным настольным ролевым системам, таким как D&D, Pathfinder, Warhammer 40,000 Roleplay, Savage world и многим другим. Отдельные зоны будут посвящены фестивальным играм по уникальным сценариям.

Лекторий и выступления на сцене: В зоне лектория выступят эксперты индустрии. Темы докладов варьируются от «Дети и НРИ» и основ геймдизайна до практических советов по ведению мистических кампаний и созданию игровых блогов.

Интерактивные мастер-классы: Бесплатные занятия по болонскому и японскому фехтованию и средневековым танцам