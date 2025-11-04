  1. Моя Слобода
В Туле состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»

Фестиваль пройдет на базе кластера «Октава».

В Туле состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»
Фото предоставлено творческим индустриальным кластером «Октава».

15 ноября с 11:00 до 20:00 в творческом индустриальном кластере «Октава» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горныч». Проект реализуется Высшей технической школой и клубом настольных и ролевых игр «Дракон в кубе» при поддержке творческого индустриального кластера «Октава».

Фестиваль объединит поклонников настольных игр, настольных ролевых игр и игр живого действия. 

DSC_3849.jpg

Ключевые активности фестиваля:

  • Открытая игротека: Гости смогут сыграть в такие настольные игры как «Catan», «Каркассон», «Манчкин», а также принять участие в турнирах по варгеймам и карточным играм (Pokemon TCG, Magic: The Gathering).
  • Игротека настольных ролевых игр: В течение дня будут проходить сессии по популярным настольным ролевым системам, таким как D&D, Pathfinder, Warhammer 40,000 Roleplay, Savage world и многим другим. Отдельные зоны будут посвящены фестивальным играм по уникальным сценариям.
  • Лекторий и выступления на сцене: В зоне лектория выступят эксперты индустрии. Темы докладов варьируются от «Дети и НРИ» и основ геймдизайна до практических советов по ведению мистических кампаний и созданию игровых блогов.
  • Интерактивные мастер-классы: Бесплатные занятия по болонскому и японскому фехтованию и средневековым танцам
  • Ролевая ярмарка: Уникальная площадка, где гости смогут приобрести  изделия ручной работы, книги правил, миниатюры, украшения и аксессуары от местных мастеров.

DSC_4412.jpg

Также гости смогут принять участие в фестивальном квесте и выиграть призы от спонсоров.

2Yco9V1mRjpTPoNyPzAxjZn1WxHABldNjDTh30UH-WG25qSa1EdkPZqOwJ5hfhqYYidSSv5FNOEiZD7LHbXDScd_.jpg

Вход бесплатный по регистрации, 12+. 

 

вчера, в 15:11 +4
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль Горыныч
Место
творческий индустриальный кластер Октава
