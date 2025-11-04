В Туле состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»

15 ноября с 11:00 до 20:00 в творческом индустриальном кластере «Октава» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горныч». Проект реализуется Высшей технической школой и клубом настольных и ролевых игр «Дракон в кубе» при поддержке творческого индустриального кластера «Октава».
Фестиваль объединит поклонников настольных игр, настольных ролевых игр и игр живого действия.
Ключевые активности фестиваля:
- Открытая игротека: Гости смогут сыграть в такие настольные игры как «Catan», «Каркассон», «Манчкин», а также принять участие в турнирах по варгеймам и карточным играм (Pokemon TCG, Magic: The Gathering).
- Игротека настольных ролевых игр: В течение дня будут проходить сессии по популярным настольным ролевым системам, таким как D&D, Pathfinder, Warhammer 40,000 Roleplay, Savage world и многим другим. Отдельные зоны будут посвящены фестивальным играм по уникальным сценариям.
- Лекторий и выступления на сцене: В зоне лектория выступят эксперты индустрии. Темы докладов варьируются от «Дети и НРИ» и основ геймдизайна до практических советов по ведению мистических кампаний и созданию игровых блогов.
- Интерактивные мастер-классы: Бесплатные занятия по болонскому и японскому фехтованию и средневековым танцам
- Ролевая ярмарка: Уникальная площадка, где гости смогут приобрести изделия ручной работы, книги правил, миниатюры, украшения и аксессуары от местных мастеров.
Также гости смогут принять участие в фестивальном квесте и выиграть призы от спонсоров.
Вход бесплатный по регистрации, 12+.