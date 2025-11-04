  1. Моя Слобода
В Туле простятся с медсестрой отделения патологии новорожденных, погибшей в ДТП на Пролетарском мосту

Министр здравоохранения Тульской области выразил соболезнования семье и близким Людмилы Кузиной. Коллеги в память о ней создали видеоролик и записали песню.

«С глубоким прискорбием сообщаю о гибели старшей медсестры отделения патологии новорожденных Тульского областного перинатального центра Людмилы Владимировны Кузиной. Она стала жертвой ДТП, которое произошло 31 октября на Пролетарском мосту. Ей был 51 год», — написал на своей странице в ВКонтакте министр здравоохранения Тульской области.

Людмила Владимировна окончила Тульское медучилище и более 30 лет посвятила работе в областном роддоме — сейчас это областной перинатальный центр. За свой большой трудовой стаж она сохранила сотни жизней новорожденных. Ее жизнь — пример профессионализма и человечности, которому стоит следовать.

«Светлая память о Людмиле Владимировне навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал ее лично», — добавил Сергей Мухин.

В память о ней коллеги подготовили трогательный видеоролик.

Прощание с Людмилой Владимировной Кузиной состоится сегодня, 4 ноября, в 14:00 во Всехсвятском кафедральном соборе (Тула, ул. Льва Толстого, 79).

«Хочу пожелать скорейшего выздоровления десяти пострадавшим в ДТП, которые сейчас проходят лечение в медучреждениях Тульской области и Москвы. В их числе — еще одна наша коллега, тоже медсестра перинатального центра. Сил и терпения!» — добавил глава ведомства добавил.

Накануне сообщалось, что в медучреждениях Тульской области продолжают лечение девять человек, пострадавших в ДТП. Трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще семь — в состоянии средней степени тяжести. Одна пациентка переведена в федеральный центр. 

Напомним, 31 октября примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате аварии погибли 5 человек. 

вчера, в 13:27 +3
