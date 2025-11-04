  1. Моя Слобода
В России появились два новых праздника

Указы об их установлении подписал Президент РФ Владимир Путин.

В России учреждены два праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов России. Соответствующие указы, подписанные главой государства, вступили в силу 4 ноября. Тексты опубликованы на сайте правовой информации.

День коренных малочисленных народов РФ будет отмечаться 30 апреля, а День языков народов РФ — 8 сентября.

Отмечается, что праздники призваны сохранить «традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность, промыслы и самобытную культуру» коренных малочисленных народов страны.

вчера, в 12:21 +3
