В центре здоровья Новомосковска врачи будут сканировать пациентов на биоимпедансном анализаторе

Современное медоборудование позволит тщательнее проводить диспансерное наблюдение.

В центр здоровья Новомосковска поступило современное медоборудование — биоимпедансный анализатор обменных процессов и состава тела. Он будет способствовать проведению качественной профилактической и диспансерной работы. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Биоимпедансметр позволяет:

  • определить содержание жидкости в организме,
  • жировой и мышечной ткани,
  • оценить обмен веществ.

Новый аппарат поможет врачам центра здоровья эффективно разрабатывать индивидуальные программы профилактики и лечения, особенно для тех пациентов, кто находится в группе риска по метаболическим нарушениям.

Развитие и дооснащение центров здоровья — в числе задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

вчера, в 16:07 −1
