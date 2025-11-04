В центре здоровья Новомосковска врачи будут сканировать пациентов на биоимпедансном анализаторе

В центр здоровья Новомосковска поступило современное медоборудование — биоимпедансный анализатор обменных процессов и состава тела. Он будет способствовать проведению качественной профилактической и диспансерной работы. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Биоимпедансметр позволяет:

определить содержание жидкости в организме,

жировой и мышечной ткани,

оценить обмен веществ.

Новый аппарат поможет врачам центра здоровья эффективно разрабатывать индивидуальные программы профилактики и лечения, особенно для тех пациентов, кто находится в группе риска по метаболическим нарушениям.

Развитие и дооснащение центров здоровья — в числе задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».