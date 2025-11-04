Туляков приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Сохраним лес!»

Все желающие могут поучаствовать в сборе желудей дуба черешчатого. Он растет в зонах широколиственных лесов и лесостепи, в степной зоне.
Желуди можно сдать в Тульское лесохозяйственное объединение или ближайшее лесничество. Обратиться можно и в министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.
Предварительно собранные желуди необходимо упаковать в бумажную коробку, указав фамилию, имя, отчество и место сбора.
Список участников будет опубликован на официальном сайте министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области. Отличившимся участникам вручат благодарственные письма от министерства.
Всероссийская акция «Сохраним лес!» продлится в Тульской области до 9 ноября этого года.
Для передачи собранных желудей предварительно необходимо позвонить в Тульское лесохозяйственное объединение: 8-4872-50-29-36.