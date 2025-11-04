  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский Роспотребнадзор проведет горячую линию о цифровой маркировке товаров в приложении «Честный знак» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский Роспотребнадзор проведет горячую линию о цифровой маркировке товаров в приложении «Честный знак»

Ведомство проведет ее в преддверии Всемирного дня качества.

Тульский Роспотребнадзор проведет горячую линию о цифровой маркировке товаров в приложении «Честный знак»
Фото: ru.freepik.com

С 3 по 13 ноября специалисты ответят на вопросы потребителей, разъяснят, что такое цифровая маркировка, какие товарные группы должны в обязательном порядке иметь маркировку и как каждый потребитель с помощью приложения «Честный знак» может самостоятельно проверить качество и легальность продукции.

Получить консультацию специалистов можно по телефонам:

  • в г. Туле 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51

  • в г. Алексине 8(48753) 4-08-72;

  • в г. Новомосковске 8 (48762) 6-10-28;

  • в г. Щекино 8 (48751) 5-23-83

  • в г. Ефремове 8 (48741) 6-31-81

Тематическая горячая линия будет работать в указанный период по будням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Помимо этого, граждане могут обратиться за консультацией по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, работающего в круглосуточном режиме: 8-800-555-49-43

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 11:34 0
Другие статьи по темам
Событие
горячая линия Честный знак
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4071 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4386 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1442 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1336 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В России появились два новых праздника
В России появились два новых праздника
С Днем народного единства!
С Днем народного единства!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.