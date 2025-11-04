Тульский Роспотребнадзор проведет горячую линию о цифровой маркировке товаров в приложении «Честный знак»

Фото: ru.freepik.com

С 3 по 13 ноября специалисты ответят на вопросы потребителей, разъяснят, что такое цифровая маркировка, какие товарные группы должны в обязательном порядке иметь маркировку и как каждый потребитель с помощью приложения «Честный знак» может самостоятельно проверить качество и легальность продукции.

Получить консультацию специалистов можно по телефонам:

в г. Туле 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51

в г. Алексине 8(48753) 4-08-72;

в г. Новомосковске 8 (48762) 6-10-28;

в г. Щекино 8 (48751) 5-23-83

в г. Ефремове 8 (48741) 6-31-81

Тематическая горячая линия будет работать в указанный период по будням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Помимо этого, граждане могут обратиться за консультацией по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, работающего в круглосуточном режиме: 8-800-555-49-43