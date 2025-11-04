С Днем народного единства!

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области.
Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о том, что сила России – в дружбе и согласии её многонационального народа, в нашей готовности вместе преодолевать трудности.
Именно в единстве мы черпаем уверенность перед любыми вызовами, вместе наращиваем мощь нашей великой страны.
Сегодня как никогда важны сплочённость, взаимопомощь и поддержка. Наш общий долг – бережно передавать молодёжи заветы предков, укрепляя тем самым духовные основы России.
Уверен, что, сохраняя преемственность поколений и историческую память, мы не только отстоим суверенитет и ценности Отечества, но и обеспечим ему достойное, процветающее будущее.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть ваши труды на благо родного края будут успешны, а мир и согласие царят в каждой семье. С праздником!
Илья Степанов, депутат Тульской областной Дум, советник губернатора.
Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот день – символ нашей общей истории, единства духа и неиссякаемой воли к созиданию. В этот светлый праздник мы отдаем дань уважения тем, кто сквозь века отстаивал нашу Родину, её культуру и самобытность.
История России полна ярких примеров того, как сплоченность народа помогала преодолевать самые сложные испытания. Именно благодаря единству, вере в свои силы и любви к Отчизне мы одерживали победы, строили города, создавали великую культуру.
Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами, нам особенно важно помнить о силе единства. Только вместе, объединив усилия, мы сможем построить сильную, процветающую Россию, где каждый человек чувствует себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.
Пусть этот праздник станет напоминанием о нашей общей ответственности за будущее страны, о необходимости беречь и укреплять единство народа. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя России! С праздником!
Илья Беспалов, глава администрации Тулы.
Этот праздник – символ патриотизма и сплоченности нашего народа. Нас объединяет Родина, на благо которой мы служим. Нас переполняет гордость за нее. В нашем нерушимом единстве – наша сила, залог процветания и уверенного будущего родного города и всей России. Мы – россияне, мы – вместе!
Пусть исторический пример предков вдохновляет нас на новые свершения во имя развития и благополучия Тулы. Каждый туляк сделает для Отчизны всё, что в его силах! Ведь именно мы с вами творим новейшую историю нашей великой страны.
Желаем, чтобы дух согласия и взаимопомощи всегда был надежной опорой для вас и ваших семей. Пусть в каждом доме царят гармония, радость и взаимопонимание. Крепкого здоровья, благополучия и счастья!