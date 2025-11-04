  1. Моя Слобода
С Днем народного единства!

Губернатор и первые лица региона поздравляют туляков с праздником.

С Днем народного единства!
fyusjfqdtegs9mriijsc013zzb18ejmk.jpgДмитрий Миляев, губернатор Тульской области.

Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о том, что сила России – в дружбе и согласии её многонационального народа, в нашей готовности вместе преодолевать трудности.

Именно в единстве мы черпаем уверенность перед любыми вызовами, вместе наращиваем мощь нашей великой страны.

Сегодня как никогда важны сплочённость, взаимопомощь и поддержка. Наш общий долг – бережно передавать молодёжи заветы предков, укрепляя тем самым духовные основы России.

Уверен, что, сохраняя преемственность поколений и историческую память, мы не только отстоим суверенитет и ценности Отечества, но и обеспечим ему достойное, процветающее будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть ваши труды на благо родного края будут успешны, а мир и согласие царят в каждой семье. С праздником!

4 ноября_2025_2.jpgИлья Степанов, депутат Тульской областной Дум, советник губернатора.

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот день – символ нашей общей истории, единства духа и неиссякаемой воли к созиданию. В этот светлый праздник мы отдаем дань уважения тем, кто сквозь века отстаивал нашу Родину, её культуру и самобытность.

История России полна ярких примеров того, как сплоченность народа помогала преодолевать самые сложные испытания. Именно благодаря единству, вере в свои силы и любви к Отчизне мы одерживали победы, строили города, создавали великую культуру.

Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами, нам особенно важно помнить о силе единства. Только вместе, объединив усилия, мы сможем построить сильную, процветающую Россию, где каждый человек чувствует себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

Пусть этот праздник станет напоминанием о нашей общей ответственности за будущее страны, о необходимости беречь и укреплять единство народа. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя России! С праздником!

ef557193-5037-41fb-9a86-b795ed199c4f_3.jpgИлья Беспалов, глава администрации Тулы.

Этот праздник – символ патриотизма и сплоченности нашего народа. Нас объединяет Родина, на благо которой мы служим. Нас переполняет гордость за нее. В нашем нерушимом единстве – наша сила, залог процветания и уверенного будущего родного города и всей России. Мы – россияне, мы – вместе!

Пусть исторический пример предков вдохновляет нас на новые свершения во имя развития и благополучия Тулы. Каждый туляк сделает для Отчизны всё, что в его силах! Ведь именно мы с вами творим новейшую историю нашей великой страны.

Желаем, чтобы дух согласия и взаимопомощи всегда был надежной опорой для вас и ваших семей. Пусть в каждом доме царят гармония, радость и взаимопонимание. Крепкого здоровья, благополучия и счастья!

вчера, в 10:50
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
