Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков

В течение дня слабый ветер.

Фото Алексея Пирязева.

5 ноября в Тульской области будет облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.

Ветер переменный, 2-7 м/с.

Температура воздуха — +5…+10 °С. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

Фотограф
сегодня, в 07:00 +5
