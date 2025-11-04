Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков

5 ноября в Тульской области будет облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.
Ветер переменный, 2-7 м/с.
Температура воздуха — +5…+10 °С. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.
В течение дня слабый ветер.
5 ноября в Тульской области будет облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.
Ветер переменный, 2-7 м/с.
Температура воздуха — +5…+10 °С. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram