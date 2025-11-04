К Всероссийской акции «Ночь искусств — 2025» присоединилось более 25 тысяч туляков

3 ноября состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств». Она приурочена ко Дню народного единства и прошла под девизом «В единстве культур — сила народа».

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Все учреждения культуры Тульской области подготовили специальную программу мероприятий, в которую вошли выставки, концерты, мастер-классы, спектакли, творческие встречи, авторские экскурсии. Востребованными площадками стали модульные дома культуры в Белевском, Плавском и Щекинском районах.

На открытии «Ночи искусств» в Тульском государственном музее оружия участников мероприятий поприветствовала заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что Всероссийские акции Минкультуры России делают искусство доступнее и ближе для каждого. Возможностью познакомиться с экспозициями, репертуаром, посетить творческие мероприятия учреждений культуры региона ежегодно пользуются тысячи жителей Тульской области.

— Акция «Ночь искусств» традиционно проходит в преддверии Дня народного единства — важного государственного праздника. Мероприятия призваны познакомить нас с культурным богатством нашей Родины: многообразием традиций, языков и обычаев всех народов, населяющих её просторы. В эту особенную ночь мы откроем удивительные грани культурного наследия: от народных промыслов до современного творчества, от классических мелодий до экспериментальных перформансов, – сказала Ольга Гремякова.

В музее оружия гости посетили фотозоны, интерактивные площадки, мини-экскурсии, на которых увидели шедевры, созданные тульскими мастерами оружейного производства, опробовали себя в этом искусном ремесле. Здесь же состоялся интеллектуальный блиц-турнир «России славные страницы» с участием команд Учебного Центра УМВД России по Тульской области.

В Доме Дворянского собрания представили квест-экскурсию «В гостях у знаменитых писателей Тульской губернии», литературно-музыкальную программу «Неизвестный Толстой» и концерт. Артисты Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского рассказали об интерьерах и знаменитостях, посещавших стены памятника архитектуры XIX века.

В Тульском музее изобразительных искусств прошли по экскурсионно-творческому маршруту «Хранители смысла: символы народного орнамента». В Фонде искусств исполнили романсы и джазовые композиции, программу «Ночи искусств» открыл концерт студентов и преподавателей Тульского областного колледжа культуры и искусства с вокальными и хореографическими номерами, а также художественным словом народов России.

В Доме-музее В. В. Вересаева состоялась вечерняя театрализованная экскурсия и концерт танцев народов мира. В выставочном зале — спектакль «SAUDADE. Город ветров» от театра-студии «Мюсли». В историко-мемориальном музее Демидовых гости побывали на ночной прогулке-экскурсии с фонариками. В Яснополянском ДК зрителям показали постановку «Детство. Отрочество. Юность». В Доме Белявского можно было бесплатно посетить экспозицию «Старой тульской аптеки».

В Музее обороны Тулы прошел интерактивный хоровой вечер в рамках музыкального проекта «Голос Единства». В Тульском военно-историческом музее в Тульском кремле представили спектакль «Василий Теркин». Гости ремесленного двора «Добродей» совершили путешествие во времени и прогулялись по Резной улице, полюбовались арт-объектами и работами фотопроекта «Свое к лицу».

Мероприятия «Ночи искусств — 2025» в Тульской области посетило более 25 тысяч человек.