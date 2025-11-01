  1. Моя Слобода
Туляки – в финале конкурса «Это у нас семейное»

20 семей из Тулы, Алексина, Ефремова, Заокска, Щекино, Кимовска – в финале Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Они доказали, что самые дружные и сплоченные. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Семья» президентской платформы «Россия – страна возможности».

В сего во втором сезоне конкурса зарегистрировалось более 726 тысяч человек со всей России. От Тульской области участие приняли почти 16 тысяч жителей – это более 5 000 семей. 

Команды готовили кулинарные вечера, изучали свою родословную, занимались творчеством и спортом. Также выполняли задания, где дети вместе с бабушками делают семейные хроники, а родители рассказывают о семейных традициях. 

Сейчас конкурс продолжается, впереди новые задания и полуфиналы. В числе участников – семья Адаевых.

IMG_4098.JPG

Супруги работают в Центре образования № 7: Дмитрий – педагог-организатор, а Екатерина – заместитель директора по воспитательной работе. Воспитывают двух детей. Сыну Владиславу 17 лет, в этом году он сдал ГТО и получил бронзу.

IMG_3531.JPG

Дочери Валерии 12 лет. Она прекрасно рисует, шьёт очаровательные игрушки на швейной машинке и мастерит поделки.

IMG_4099.JPG

– Мы решили принять участие уже во второй раз, потому что для нас это гораздо больше, чем просто соревнование, – рассказывает Екатерина Адаева. – Это невероятно ценный опыт для сплочения семьи, отличная возможность провести время вместе, занимаясь чем-то интересным и значимым. Мы любим придумывать, творить и веселиться! Этот конкурс – шанс показать, какие мы дружные и весёлые, и подчеркнуть, что семья для нас – самое главное. Кроме того, мы рады возможности познакомиться с другими семьями! В прошлом году мы с гордостью стали полуфиналистами конкурса! Это был наш первый опыт.

IMG_3493.JPG

В полуфинале были задания, которые стали настоящей проверкой на прочность. Испытания на сплочённость показали, насколько слаженно работает вся семья. Проверка знаний друг о друге – насколько хорошо мы знаем мельчайшие подробности жизни. Также были спортивные и интеллектуальные испытания, задания на конструирование. Это было очень круто!

IMG_3499.JPG

В этом году наш второй сезон начался 27 мая. Мы сразу зарегистрировались и приступили к делу. Предстояло выполнить 47 заданий, которые открываются поэтапно, до 1 октября. По каждому заданию мы снимали видео или делали фото для отчёта. В выполнении обязательно должны участвовать все члены команды. Задания были самые разные: на спорт, на творчество, на креативное. Самое запоминающееся задание: сочинить песню о России. Мы вместе придумали слова и мелодию, а потом спели и записали нашу песню под гитару! 

Благодаря участию в конкурсе «Это у нас семейное» мы стали лучше понимать друг друга, научились эффективно работать в команде и поддерживать друг друга во всём. 

Светлана Ионина

– В окружном полуфинале Тульскую область представят 20 семейных команд, – рассказала начальник отдела по вопросам демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области Светлана Ионина. – Команды будут бороться за выход в финал и главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.

