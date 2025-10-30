  1. Моя Слобода
С 6 ноября на трассе М-4 перекроют движение через реку Красивая Меча

Ограничения будут действовать два года.

Фото Алексея Пирязева.

С 6 ноября на трассе М-4 «Дон» в Ефремовском районе будет перекрыто движение транспорта через реку Красивая Меча. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Ограничения будут действовать ориентировочно по 27 ноября 2027 года.

Бесплатный объезд возможен по дороге Рязань — Ряжск — Александр Невский — Данков — Ефремов. 

Транспортное обслуживание деревни Покровка будет осуществляться с остановочного пункта «Элеватор» города Ефремов, а также с остановочного пункта «Чернятино». Доступ к нему организован путем сооружения пешеходного моста через р. Красивая Меча.

Напомним, что ограничения связаны с капитальным ремонтом моста на альтернативном пути объезда платного участка. Работы выполняет «Росавтодор».

