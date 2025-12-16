  1. Моя Слобода
Тест по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!»: чего не хватает в кадре?

Спорим, не сможете правильно ответить на все вопросы?

Этот новогодний фильм мы смотрели сто раз! И помним его практически дословно. А сможете ли вы вспомнить, чего не хватает в кадре? Что мы спрятали? 

Сюжет: Больше тестов
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
Тесты
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
31 декабря, в 16:16, 50 20768 2
«Ну вы, блин, даёте!»: помнишь ли ты все «Особенности национальной охоты»?
Тесты
«Ну вы, блин, даёте!»: помнишь ли ты все «Особенности национальной охоты»?
18 декабря, в 13:41, 45 3897 6
Тест: Хорошо ли ты помнишь комедию «Джентльмены удачи»?
Тесты
Тест: Хорошо ли ты помнишь комедию «Джентльмены удачи»?
14 декабря, в 18:00, 43 6480 8
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
Тесты
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
8 декабря, в 19:44, 13 7436 7
вчера, в 18:04 +1
Тульскую область могут атаковать дроны 1 января
Жизнь Тулы и области
Тульскую область могут атаковать дроны 1 января
вчера, в 15:26, 50 2689 -5
На ул. Демидовская Плотина опять заметили «второрядников»
Дежурная часть
На ул. Демидовская Плотина опять заметили «второрядников»
вчера, в 20:00, 39 859 -8
Погода в Туле 1 января: облачно и снежно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 января: облачно и снежно
вчера, в 09:09, 216 2027 5
Тульская область готова оказать помощь пострадавшим в Херсонской области
Жизнь Тулы и области
Тульская область готова оказать помощь пострадавшим в Херсонской области
вчера, в 14:50, 31 1530 0

Волейбольная «Тулица» приглашает на январские игры
Волейбольная «Тулица» приглашает на январские игры
Тулячка ищет свидетелей аварии с Hyundai и BMW в Мясново
Тулячка ищет свидетелей аварии с Hyundai и BMW в Мясново
