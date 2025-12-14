13 декабря 1971 года на советские экраны вышла комедия «Джентльмены удачи». Давайте проверим, хорошо ли вы помните сюжет.
Тест: Хорошо ли ты помнишь комедию «Джентльмены удачи»?
Проверим!
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
8 декабря, в 19:44, 13 5175 7
7 декабря, в 18:13, 18 26214 4
«Какие еще кисти? Нет у меня никаких кистей»: проверим, хорошо ли вы помните гайдаевский фильм «Не может быть!»
6 декабря, в 16:05, 32 5616 3
5 декабря, в 14:00, 21 40012 5
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен
Другие статьи по темам
Место
сегодня, в 07:47, 201 7004 0
сегодня, в 09:00, 169 2295 3
вчера, в 23:40, 178 4441 0
сегодня, в 12:00, 144 1850 0