  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Тесты
  4. Тест: Хорошо ли ты помнишь комедию «Джентльмены удачи»? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тест: Хорошо ли ты помнишь комедию «Джентльмены удачи»?

Проверим!

Тест: Хорошо ли ты помнишь комедию «Джентльмены удачи»?

13 декабря 1971 года на советские экраны вышла комедия «Джентльмены удачи». Давайте проверим, хорошо ли вы помните сюжет.

Пройти тест

Сюжет: Больше тестов
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
Тесты
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
8 декабря, в 19:44, 13 5175 7
«Ах ты, рыбий глаз!»: тест по мотивам бессмертной комедии Леонида Гайдая
Жизнь Тулы и области
«Ах ты, рыбий глаз!»: тест по мотивам бессмертной комедии Леонида Гайдая
7 декабря, в 18:13, 18 26214 4
«Какие еще кисти? Нет у меня никаких кистей»: проверим, хорошо ли вы помните гайдаевский фильм «Не может быть!»
Тесты
«Какие еще кисти? Нет у меня никаких кистей»: проверим, хорошо ли вы помните гайдаевский фильм «Не может быть!»
6 декабря, в 16:05, 32 5616 3
Угадай песню из нулевых по одной строчке: новый тест от Myslo!
Тесты
Угадай песню из нулевых по одной строчке: новый тест от Myslo!
5 декабря, в 14:00, 21 40012 5
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
тест по фильму Джентльмены удачи
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 201 7004 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2295 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4441 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1850 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области уточнят срок начала платы за капремонт в новостройках
В Тульской области уточнят срок начала платы за капремонт в новостройках
Минстрой РФ уточнил форму отчета УК перед жителями
Минстрой РФ уточнил форму отчета УК перед жителями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.