  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Тесты
  4. Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу! - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!

Сразу говорим: будет сложно.

Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!

Эти мультики добрые и любимые с детства. Проверим, хорошо ли вы их помните. 

Пройти тест

Сюжет: Больше тестов
«Ну вы, блин, даёте!»: помнишь ли ты все «Особенности национальной охоты»?
Тесты
«Ну вы, блин, даёте!»: помнишь ли ты все «Особенности национальной охоты»?
18 декабря, в 13:41, 45 3271 6
Тест: Хорошо ли ты помнишь комедию «Джентльмены удачи»?
Тесты
Тест: Хорошо ли ты помнишь комедию «Джентльмены удачи»?
14 декабря, в 18:00, 43 5373 8
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
Тесты
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
8 декабря, в 19:44, 13 6798 7
«Ах ты, рыбий глаз!»: тест по мотивам бессмертной комедии Леонида Гайдая
Жизнь Тулы и области
«Ах ты, рыбий глаз!»: тест по мотивам бессмертной комедии Леонида Гайдая
7 декабря, в 18:13, 18 26884 4
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 16:16 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новогодний тест угадай Деда Мороза по советскому мультику
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
сегодня, в 00:01, 0 22 16
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
Дежурная часть
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
вчера, в 21:21, 28 475 -1
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Жизнь Тулы и области
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
вчера, в 17:17, 33 1211 -3
На автодороге «Тула-Новомосковск» заметили «караван» обочечников
Дежурная часть
На автодороге «Тула-Новомосковск» заметили «караван» обочечников
вчера, в 14:14, 43 1605 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Как Тула отметит Новый год: афиша 
Как Тула отметит Новый год: афиша 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.